Стивен Эй Смит — о возможном переходе Леброна в «Уорриорз»: он не заслужил этого

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу возможного объединения двух четырёхкратных чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» и защитника «Голдэн Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Я не хочу этого видеть, потому что Леброн Джеймс этого не заслуживает. Леброн Джеймс не заслуживает того, чтобы быть со Стефом Карри. Пускай остаётся в Лос-Анджелесе вместе с «Лейкерс», — приводит слова Смита издание Clutch Points.

«Лейкерс» в сезоне-2024/2025 после проведённых 24 игр занимают восьмое место в Западной конференции, «Уорриорз» — пятые.