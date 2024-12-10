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Стивен Эй Смит — о возможном переходе Леброна в «Уорриорз»: он не заслужил этого

Стивен Эй Смит — о возможном переходе Леброна в «Уорриорз»: он не заслужил этого
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу возможного объединения двух четырёхкратных чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» и защитника «Голдэн Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Я не хочу этого видеть, потому что Леброн Джеймс этого не заслуживает. Леброн Джеймс не заслуживает того, чтобы быть со Стефом Карри. Пускай остаётся в Лос-Анджелесе вместе с «Лейкерс», — приводит слова Смита издание Clutch Points.

«Лейкерс» в сезоне-2024/2025 после проведённых 24 игр занимают восьмое место в Западной конференции, «Уорриорз» — пятые.

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