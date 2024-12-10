Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли угостил посетителей бара выпивкой после хоккейного матча

Чарльз Баркли угостил посетителей бара выпивкой после хоккейного матча
Комментарии

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли ворвался в бар после студенческого хоккейного матча во Фредонии, что на западе штата Нью-Йорк, и купил всем посетителям заведения выпивку. Об этом сообщает издание Brobible.

Баркли посетил университет Фредонии, чтобы посмотреть, как команда «Блю Девилс» играет с «Сани Потсдам», и даже принял участие в торжественном вбросе шайбы в начале встречи. После матча, в котором «Блю Девилс» победили со счётом 2:0, Чарльз отправился в бар и угостил всех напитками.

Ранее американский актёр и комик Седрик Антонио Кайлс поделился воспоминаниями о том, как легендарные игроки НБА Майкл Джордан и Чарльз Баркли играли в казино, ставя на кон по $ 300 тыс.

Материалы по теме
«Ставили по $ 300 тыс.» Голливудский актёр рассказал, как Джордан и Баркли играли в казино
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android