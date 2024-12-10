Чарльз Баркли угостил посетителей бара выпивкой после хоккейного матча

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли ворвался в бар после студенческого хоккейного матча во Фредонии, что на западе штата Нью-Йорк, и купил всем посетителям заведения выпивку. Об этом сообщает издание Brobible.

Баркли посетил университет Фредонии, чтобы посмотреть, как команда «Блю Девилс» играет с «Сани Потсдам», и даже принял участие в торжественном вбросе шайбы в начале встречи. После матча, в котором «Блю Девилс» победили со счётом 2:0, Чарльз отправился в бар и угостил всех напитками.

Ранее американский актёр и комик Седрик Антонио Кайлс поделился воспоминаниями о том, как легендарные игроки НБА Майкл Джордан и Чарльз Баркли играли в казино, ставя на кон по $ 300 тыс.