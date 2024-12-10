Легендарный Винс Картер — об игровом времени Леброна Джеймса: это изматывает

47-летний бывший американский профессиональный баскетболист и член Зала Славы Винс Картер высказался об игровом времени 39-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форварда Леброна Джеймса, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн играет слишком много, чёрт возьми, минут… Это изматывает его, независимо от того, что он думает, его тело говорит с тобой и даёт понять, что это тяжело», — приводит слова Винса Картера издание Clutch Points.

«Лейкерс» в сезоне-2024/2025 после проведённых 24 игр занимают восьмое место в Западной конференции.

Ранее американский журналист Стивен Эй Смит высказался по поводу возможного объединения Леброна Джеймса со Стефеном Карри.