Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 10 декабря

Еврокубок: результаты матчей 10 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 10 декабря, на стадионах «Эдель-оптикс Арена» в Германии и «Эрго Арена» в Польше состоялись два матча в рамках 11-го тура баскетбольного европейского турнира — Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Польский «Трефл Сопот» уступил итальянской «Доломити Энергии» со счётом 70:82.

Еврокубок . Группа A. 11-й тур
10 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
70 : 82
Доломити Энергия
Тренто, Италия

Немецкий «Гамбург Тауэрс» проиграл испанской «Валенсии» — 78:86.

Еврокубок . Группа B. 11-й тур
10 декабря 2024, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
78 : 86
Валенсия
Валенсия, Испания
Еврокубок. Календарб
Еврокубок. Турнирная таблица

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

Материалы по теме
Он мог зажигать в НБА, но остался в России. В ЦСКА появилась новая звезда
Он мог зажигать в НБА, но остался в России. В ЦСКА появилась новая звезда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android