Еврокубок: результаты матчей 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, на стадионах «Эдель-оптикс Арена» в Германии и «Эрго Арена» в Польше состоялись два матча в рамках 11-го тура баскетбольного европейского турнира — Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Польский «Трефл Сопот» уступил итальянской «Доломити Энергии» со счётом 70:82.

Немецкий «Гамбург Тауэрс» проиграл испанской «Валенсии» — 78:86.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».