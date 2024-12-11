Назван предполагаемый срок возвращения Кевина Дюранта в игру

Получивший в прошлый вторник растяжение связок лодыжки форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вернётся в строй на этой неделе. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Есть оптимизм, что Кевин Дюрант может вернуться после растяжения лодыжки в пятницу против «Юты Джаз» или в воскресенье дома против «Портленд Трэйл Блэйзерс», — написал Чарания в отчёте на портале ESPN.

В этом сезоне Дюрант в среднем набирает 25,8 очка, делает 6,7 подбора и 3,1 результативной передачи, реализуя 53,6% броска с игры и 44,9% — из-за дуги. В целом у «Санз» показатель составляет 11-2, когда Дюрант играет, и всего 1-9, когда он отсутствует.