Игрок «Клипперс» рассказал забавную историю про Кавая Леонарда

24-летний тяжёлый форвард из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордан Миллер рассказал историю, как чемпион североамериканской лиги и звезда «парусников» Кавай Леонард незамеченным пробрался на тренировку коллектива.

«Я думаю, что Кавай излучает энергию, просто находясь на паркете. Это в его стиле… В начале сегодняшней тренировки мы выполняли бросковые упражнения, и в следующее мгновение я передаю мяч партнёру, а это оказывается Кавай. И я сказал: «Ох, чёрт, это же Кавай!» — приводит слова Джордана Миллера издание Clutch Рoints.

Ранее стал известен возможный срок возвращения Кавая на паркет.