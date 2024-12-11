37 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» переиграть «Орландо» и выйти в полуфинал Кубка НБА

В ночь с 10 на 11 декабря мск на арене «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился матч 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки одержали победу со счётом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 37 очков, также на его счету семь подборов и один ассист.

В полуфинале Кубка НБА «Милуоки Бакс» сыграет с победителем матча 1/4 финала «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс», который состоится в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 декабря мск.