Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милуоки Бакс — Орландо Мэджик, результат матча 11 декабря 2024, счет 114:109, 1/4 финала Кубка НБА 2024/2025

37 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» переиграть «Орландо» и выйти в полуфинал Кубка НБА
Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск на арене «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился матч 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки одержали победу со счётом 114:109.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Портис, Лопес, Принс, Грин, Смит, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Орландо Мэджик: Блэк, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Саггс, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Вагнер, Да Силва, Картер, Битадзе, Энтони

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 37 очков, также на его счету семь подборов и один ассист.

В полуфинале Кубка НБА «Милуоки Бакс» сыграет с победителем матча 1/4 финала «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс», который состоится в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 декабря мск.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android