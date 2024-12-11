«Оклахома» обыграла «Даллас» в 1/4 финала Кубка НБА, у Луки Дончича дабл-дабл на 16 очках

В ночь с 10 на 11 декабря мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 39 очков, а также восемь подборов и пять ассистов. Лидер «Маверикс» словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и 11 подборов, также на его счету пять результативных передач.

В полуфинале Кубка НБА «Тандер» встретятся с победителем матча 1/4 финала «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».