Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс, результат матча 11 декабря 2024, счет 118:104, 1/4 финала Кубка НБА 2024/2025

«Оклахома» обыграла «Даллас» в 1/4 финала Кубка НБА, у Луки Дончича дабл-дабл на 16 очках
Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:109.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 39 очков, а также восемь подборов и пять ассистов. Лидер «Маверикс» словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и 11 подборов, также на его счету пять результативных передач.

В полуфинале Кубка НБА «Тандер» встретятся с победителем матча 1/4 финала «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Эксперт разъяснил, при каких условиях «Даллас» выйдет в финал НБА, ссылаясь на Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android