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Результаты игрового дня НБА 11 декабря: кто вышел в полуфинал Кубка НБА

Результаты игрового дня НБА 11 декабря: кто вышел в полуфинал Кубка НБА
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В ночь с 10 на 11 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, совмещённый с розыгрышем Кубка НБА. В рамках двух турниров состоялись два матча 1/4 финала Кубка НБА и регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 11 декабря

  • «Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» — 114:109.
  • «Оклахома-Сити Тандер» – «Даллас Маверикс» — 118:104.

Таким образом, «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер» стали первыми известными участниками полуфиналов Кубка НБА. «Бакс» сыграют в 1/2 финала с победителем четвертьфинального матча «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс». «Тандер» в полуфинале встретятся с победителем матча 1/4 финала «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Портис, Лопес, Принс, Грин, Смит, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Орландо Мэджик: Блэк, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Саггс, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Вагнер, Да Силва, Картер, Битадзе, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис

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