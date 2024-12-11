Результаты игрового дня НБА 11 декабря: кто вышел в полуфинал Кубка НБА

В ночь с 10 на 11 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, совмещённый с розыгрышем Кубка НБА. В рамках двух турниров состоялись два матча 1/4 финала Кубка НБА и регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 11 декабря

«Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» — 114:109.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Даллас Маверикс» — 118:104.

Таким образом, «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер» стали первыми известными участниками полуфиналов Кубка НБА. «Бакс» сыграют в 1/2 финала с победителем четвертьфинального матча «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс». «Тандер» в полуфинале встретятся с победителем матча 1/4 финала «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

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