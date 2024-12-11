Единая лига: расписание матчей 11 декабря
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Сегодня, 11 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.
Расписание матчей Единой лиги 11 декабря:
17:30 мск — «Парма» — «Локомотив-Кубань»;
19:30 мск «Зенит» — «Астана»;
20:00 мск ЦСКА — «Енисей».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед при двух поражениях.
На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).
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