Единая лига: расписание матчей 11 декабря

Сегодня, 11 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 11 декабря:

17:30 мск — «Парма» — «Локомотив-Кубань»;

19:30 мск «Зенит» — «Астана»;

20:00 мск ЦСКА — «Енисей».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 декабря 2024, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед – четыре поражения).