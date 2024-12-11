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Финалист Уимблдона Кирьос заявил о желании сыграть в теннис с действующим чемпионом НБА

Финалист Уимблдона Кирьос заявил о желании сыграть в теннис с действующим чемпионом НБА
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос подписчика в социальных сетях. Спортсмен рассказал, что хотел бы сыграть с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и одним из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом в парном разряде.

«Если бы я мог объединиться с любым спортсменом из другого вида спорта для парного матча, кто бы это был? Ха-ха, я бы с удовольствием поиграл в теннис с Джейсоном Тейтумом, но не знаю, играет ли он», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Тейтуму 26 лет. В североамериканской лиге он выступает с 2017 года.

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