Сегодня, 11 декабря, в Еврокубке пройдёт очередной игровой день. В общей сложности состоятся восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех запланированных встреч.
Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 11 декабря:
19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Арис»;
19:30 мск — «Вулвз» — «Хапоэль» Тель-Авив;
20:00 мск — У-БТ — «Бурк»;
21:00 мск — «Бешикташ» — «Бахчешехир Колежи»;
21:30 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Лиеткабелис»;
22:00 мск — «Умана Рейер» — «Цедевита Олимпия»;
22:30 мск — «Ховентуд» — «Ратиофарм Ульм»;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Будучность».
Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
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