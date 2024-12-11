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Еврокубок: расписание матчей 11 декабря

Еврокубок: расписание матчей 11 декабря
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Сегодня, 11 декабря, в Еврокубке пройдёт очередной игровой день. В общей сложности состоятся восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех запланированных встреч.

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 11 декабря:

19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Арис»;
19:30 мск — «Вулвз» — «Хапоэль» Тель-Авив;
20:00 мск — У-БТ — «Бурк»;
21:00 мск — «Бешикташ» — «Бахчешехир Колежи»;
21:30 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Лиеткабелис»;
22:00 мск — «Умана Рейер» — «Цедевита Олимпия»;
22:30 мск — «Ховентуд» — «Ратиофарм Ульм»;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Будучность».

Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 21:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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