Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок НБА сравнил зрелищность выступлений лидера «Уорриорз» Карри с игрой Месси и Роналду

Игрок НБА сравнил зрелищность выступлений лидера «Уорриорз» Карри с игрой Месси и Роналду
Комментарии

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд высоко оценил зрелищность выступлений своего товарища по команде и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена Карри, сравнив его с игрой легендарных футболистов — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это нереально. Я шучу об этом, знаете ли. Все говорят: «Мне надо посмотреть, как играет Лионель Месси или Криштиану Роналду». Думаю, видеть, как бросает Стеф Карри, на экране это совсем другое, а вживую это потрясающе», — приводит слова Хилда портал NBC Sports.

Напомним, Стефену 36 лет. Он выступает в составе калифорнийского клуба с 2009 года.

Материалы по теме
Харден изменил баскетбол больше Стефа? Влияние Бороды глубже, чем кажется
Харден изменил баскетбол больше Стефа? Влияние Бороды глубже, чем кажется
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android