Игрок НБА сравнил зрелищность выступлений лидера «Уорриорз» Карри с игрой Месси и Роналду

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд высоко оценил зрелищность выступлений своего товарища по команде и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефена Карри, сравнив его с игрой легендарных футболистов — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Это нереально. Я шучу об этом, знаете ли. Все говорят: «Мне надо посмотреть, как играет Лионель Месси или Криштиану Роналду». Думаю, видеть, как бросает Стеф Карри, на экране это совсем другое, а вживую это потрясающе», — приводит слова Хилда портал NBC Sports.

Напомним, Стефену 36 лет. Он выступает в составе калифорнийского клуба с 2009 года.