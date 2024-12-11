Никола Йокич в текущем сезоне НБА демонстрирует сумасшедшую статистику

Центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) демонстрирует невероятную статистику. В среднем за игру он набирает 32,3 очка, делает 13,6 подбора, а также отдаёт 10,8 передачи. На это обратил внимание аккаунт Real App в X (ранее Twitter).

Напомним, Николе 29 лет. На профессиональном уровне сербский игрок выступает с 2012 года. В североамериканской лиге Йокич дебютировал в 2015 году в составе «Денвер Наггетс» и с тех пор выступал только за этот клуб.

В 2023 году Никола вместе с «Денвером» завоевал титул чемпиона НБА, а также был признан MVP финальной серии.