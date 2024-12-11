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Владелец одного из клубов НБА является кандидатом Трампа на пост посла США — источник

Владелец одного из клубов НБА является кандидатом Трампа на пост посла США — источник
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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тилман Фертитта является кандидатом 47-го президента США Дональда Трампа на пост посла страны в Италии. Об этом сообщает корреспондент CBS Sports Дженнифер Джейкобс на своей странице в социальных сетях.

По состоянию на июнь 2023 года его чистый капитал оценивался в $ 8,4 млрд. Он занял 260-е место в списке миллиардеров Forbes.

«Рокетс» на данный момент занимают третье место в Западной конференции НБА, одержав 16 побед и потерпев восемь поражений с начала сезона.

В последнем матче, который состоялся 9 декабря, «Рокетс» разделили площадку с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась со счётом 117:106 в пользу «Хьюстона».

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