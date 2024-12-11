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«У них нет другого выхода». Аренас категорично высказался о возможном обмене Батлера

«У них нет другого выхода». Аренас категорично высказался о возможном обмене Батлера
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался по поводу вероятного обмена лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера в другую команду.

Джимми Батлер Подробнее

«У них нет другого выхода. Сейчас они действительно не имеют выбора, потому что он напоминает ситуацию с Каваем Леонардом в 2019 году. Он может стать свободным агентом, проснуться однажды утром и сказать: «Я больше не хочу здесь оставаться», — и просто уйти. В таком случае команда останется ни с чем.

Он может перейти в ту же команду, с которой вы планировали совершить обмен, и тем самым только усилит её. Это одна из тех ситуаций, когда вы должны задуматься: что сделает Джимми, если вы не можете быть уверены, что он захочет остаться? Если такой уверенности нет, вам придётся его обменять», — сказал Аренас во время своего подкаста.

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