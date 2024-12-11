Док Риверс коротко описал игру Дэмьена Лилларда в четвертьфинальном матче Кубка НБА

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался после выступления разыгрывающего Дэмьена Лилларда в четвертьфинальном матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (114:109).

«Дэйм просто остаётся самим собой», — сказал Риверс в послематчевом интервью.

Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 28 очков (8 из 15 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), девять результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+2».

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд: