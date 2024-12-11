Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Док Риверс коротко описал игру Дэмьена Лилларда в четвертьфинальном матче Кубка НБА

Док Риверс коротко описал игру Дэмьена Лилларда в четвертьфинальном матче Кубка НБА
Комментарии

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался после выступления разыгрывающего Дэмьена Лилларда в четвертьфинальном матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (114:109).

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Портис, Лопес, Принс, Грин, Смит, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Орландо Мэджик: Блэк, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Саггс, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Вагнер, Да Силва, Картер, Битадзе, Энтони

«Дэйм просто остаётся самим собой», — сказал Риверс в послематчевом интервью.

Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 28 очков (8 из 15 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), девять результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+2».

Сейчас читают:
Кубок НБА — коммерческое дно. Кто угробил зрительский интерес?
Кубок НБА — коммерческое дно. Кто угробил зрительский интерес?

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android