Лиллард вывел «Милуоки» вперёд на последней минуте матча 1/4 финала Кубка НБА с «Орландо»

Сегодня, 11 декабря, завершился очередной матч в рамках четвертьфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 114:109 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард на последней минуте набрал пять очков подряд, после чего «Бакс» вышли вперёд, а затем и вовсе одержали победу в матче.

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Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 28 очков (8 из 15 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 10 из 10 — штрафные), девять результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+2».

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд: