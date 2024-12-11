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Грузинский центровой исполнил мощный слэм-данк с сопротивлением Янниса Адетокунбо. Видео

Грузинский центровой исполнил мощный слэм-данк с сопротивлением Янниса Адетокунбо. Видео
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Сегодня, 11 декабря, завершился очередной матч в рамках четвертьфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 114:109 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Трент-мл., Портис, Лопес, Принс, Грин, Смит, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Райт, Джонсон
Орландо Мэджик: Блэк, Хьюстан, Колдуэлл-Поуп, Саггс, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Вагнер, Да Силва, Картер, Битадзе, Энтони

В концовке второй четверти грузинский центровой «Орландо» Гога Битадзе стал автором эффектного момента, поставив сверху с сопротивлением тяжёлого форварда и лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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