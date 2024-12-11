«Ещё один чемпионский трофей». Пол Пирс выбрал команду для Джимми Батлера

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер в случае обмена в «Денвер Наггетс» станет чемпионом лиги.

«Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что наилучшим вариантом для Джимми Батлера, вероятно, был бы «Денвер Наггетс». Я думаю, команде нужен ещё один ключевой игрок, который поможет Джокеру [Николе Йокичу].

Если им удастся заполучить Джимми Батлера, то вы сможете увидеть, как он и Джокер поднимают ещё один чемпионский трофей, если, конечно, не придётся встречаться с «Селтикс», — сказал Пирс в эфире программы Speak.