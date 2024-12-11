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Чарльз Баркли объяснил, почему «Оклахома» — лучшая команда на Западе в НБА

Чарльз Баркли объяснил, почему «Оклахома» — лучшая команда на Западе в НБА
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался по поводу перспектив «Оклахома-Сити Тандер» в североамериканской лиге.

Оклахома-Сити Тандер Подробнее

«На данный момент «Тандер» явно выглядят фаворитом на Западе. Мои «Санз» пока не могут прийти в себя, «Мемфис» остаётся тёмной лошадкой, «Лейкерс» играют слабо, а «Уорриорз» выглядят средненько. Сейчас это лучшая команда на Западе. «Хьюстон» слишком молод и пока не готов к серьёзным матчам», — заявил Баркли в эфире программы Inside the NBA.

Отметим, что «Оклахома» в данный момент занимает в Западной конференции первое место, имея в своём распоряжении 19 побед при пяти поражениях. Более того, сегодня, 11 декабря, «Тандер» обыграли «Даллас Маверикс» со счётом 118:104 в рамках 1/4 финала Кубка НБА.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис
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