Чарльз Баркли объяснил, почему «Оклахома» — лучшая команда на Западе в НБА

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался по поводу перспектив «Оклахома-Сити Тандер» в североамериканской лиге.

«На данный момент «Тандер» явно выглядят фаворитом на Западе. Мои «Санз» пока не могут прийти в себя, «Мемфис» остаётся тёмной лошадкой, «Лейкерс» играют слабо, а «Уорриорз» выглядят средненько. Сейчас это лучшая команда на Западе. «Хьюстон» слишком молод и пока не готов к серьёзным матчам», — заявил Баркли в эфире программы Inside the NBA.

Отметим, что «Оклахома» в данный момент занимает в Западной конференции первое место, имея в своём распоряжении 19 побед при пяти поражениях. Более того, сегодня, 11 декабря, «Тандер» обыграли «Даллас Маверикс» со счётом 118:104 в рамках 1/4 финала Кубка НБА.