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«Интересно и увлекательно». Дончич комплиментарно высказался о Шее Гилджес-Александере

«Интересно и увлекательно». Дончич комплиментарно высказался о Шее Гилджес-Александере
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич после матча в рамках 1/4 финала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (104:118) высказался о разыгрывающем соперника Шее Гилджес-Александере.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис

«Он великолепный игрок с уклоном на нападение, и при этом умеет вовлекать своих партнёров по команде в игру.

Защититься против него очень сложно, и иногда нам приходится ставить перед ним сразу двоих или троих игроков. Играть против такого игрока, как он, — это действительно интересно и увлекательно», — сказал Дончич в послематчевом интервью.

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Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита:

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