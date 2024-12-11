«Интересно и увлекательно». Дончич комплиментарно высказался о Шее Гилджес-Александере

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич после матча в рамках 1/4 финала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (104:118) высказался о разыгрывающем соперника Шее Гилджес-Александере.

«Он великолепный игрок с уклоном на нападение, и при этом умеет вовлекать своих партнёров по команде в игру.

Защититься против него очень сложно, и иногда нам приходится ставить перед ним сразу двоих или троих игроков. Играть против такого игрока, как он, — это действительно интересно и увлекательно», — сказал Дончич в послематчевом интервью.

Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита: