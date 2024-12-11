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Кейтлин Кларк заявила о необходимости повышения статуса чернокожих девушек в WNBA

Кейтлин Кларк заявила о необходимости повышения статуса чернокожих девушек в WNBA
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Разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк заявила о необходимости повышения статуса чернокожих девушек в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Я хочу сказать, что заслужила всё, чего добилась. Однако, будучи белой, я пользовалась и пользуюсь привилегиями. Многие действительно сильные игроки лиги — чернокожие.

Эта лига в определённой степени построена на них. Чем больше мы будем ценить это, подчёркивать, говорить об этом и продолжать привлекать бренды и компании к инвестированию в тех игроков, которые сделали эту лигу невероятной, тем лучше. Я должна продолжать пытаться это изменить.

Чем больше мы сможем поднять [статус] чернокожих женщин, тем прекраснее будет», — приводит слова Кларк аккаунт NBACentral в X (ранее Twitter).

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