Бронни Джеймс, вероятно, будет участвовать в любой сделке по обмену Леброна — инсайдер

Североамериканский журналист и клубный инсайдер «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Ирвинг в своём материале на сайте Lakers Daily сообщил, что атакующий защитник «Саут Бэй Лейкерс» Бронни Джеймс, скорее всего, будет включён в любую сделку по обмену лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

«В том случае, если Джеймс попросит «Лейкерс» обменять его, они будут работать с ним, чтобы найти сделку, которая устроит его, но также принесёт такой результат, который позволит начать перестройку команды. Если бы Джеймса обменяли, также считается, что Бронни Джеймс должен будет стать частью сделки», — написал Ирвинг.