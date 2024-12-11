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Шакил О'Нил одним ударом ладони повредил экран в телестудии во время прямого эфира

Шакил О'Нил одним ударом ладони повредил экран в телестудии во время прямого эфира
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и телеведущий Шакил О’Нил одним ударом ладони повредил экран в телестудии во время прямого эфира.

Напомним, Шакилу 52 года. В североамериканской лиге О'Нил дебютировал в 1992 году в составе клуба «Орландо Мэджик». За время выступления в НБА Шакилу удалось сыграть в таких командах, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».

Американский центровой три раза подряд (2000, 2001, 2002) признавался MVP финала НБА. Карьеру профессионального игрока он завершил в 2011 году.

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