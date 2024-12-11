Экс-игрок НБА — о Евролиге: здесь настоящий баскетбол. Всю работу не делает кто-то один

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий ныне на позиции атакующего защитника в литовском «Жальгирисе», Лонни Уокер поделился мнением об уровне Евролиги.

«Здесь все играют умно, никто не делает неправильных движений. Это настоящий баскетбол. Не так, как бывает, что всю работу делает кто-то один», — приводит слова Уокера портал Eurohoops.

Уокер был выбран под 18-м номером драфта НБА в 2018 году клубом «Сан-Антонио Спёрс». Сезон-2023/2024 Уокер провёл в составе «Бруклин Нетс», набирая в среднем 9,7 очка, 2,2 подбора и 1,3 передачи в 58 матчах. В межсезонье подписал контракт с «Бостон Селтикс», но после предсезонных игр был отчислен и ушёл из НБА.