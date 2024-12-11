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Перкинс: Гилджес-Александер — лучший атакующий периметра в лиге. Спорьте об этом с мамой

Перкинс: Гилджес-Александер — лучший атакующий периметра в лиге. Спорьте об этом с мамой
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высоко оценил разыгрывающего защитника и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.

«Шей Гилджес-Александер — лучший атакующий на периметре в лиге. Спорить об этом можете только со своей мамой. Парень действительно крут», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, канадский игрок принял участие в 24 играх в текущем сезоне НБА. В среднем за матч Шей набирает 30,2 очка, делает 5,4 подбора, отдаёт 6,3 результативной передачи.

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