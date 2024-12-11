Экс-игрок НБА: Ирвинг и Уэйтерс не хотели отдавать Леброну бразды правления в «Кавальерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брендан Хэйвуд рассказал об отношении Кайри Ирвинга и Диона Уэйтерса к переходу Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» в 2014 году.

«На тот момент я не думаю, что Кайри и Дион Уэйтерс были готовы позволить Брону взять бразды правления в команде. Это было давно, но мы когда-то жили в мире, где Кайри и Дион Уэйтерс считались одними из самых многообещающих игроков бэккорта. Эти парни тогда были вынуждены играть по-другому, у них было меньше времени владения мячом», — приводит слова Хэйвуда портал The Sports Rush.

Ранее инсайдер сообщил, что атакующий защитник «Саут Бэй Лейкерс» Бронни Джеймс, скорее всего, будет включён в любую сделку по обмену лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса.