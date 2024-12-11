Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА: «Кавс» обменяли Уэйтерса в момент исполнения гимна США перед всей семьёй

Экс-игрок НБА: «Кавс» обменяли Уэйтерса в момент исполнения гимна США перед всей семьёй
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брендан Хэйвуд рассказал, как руководство «Кливленд Кавальерс» провело обмен атакующего защитника Диона Уэйтерса с «Филадельфией Сиксерс» в 2015 году.

«Я наблюдал, как Леброн учил Уэйтерса и Кайри Ирвинга. Или, по крайней мере, пытался научить их побеждать. Он говорил: «Эй, парни, вот как надо это делать». И позволял им проигрывать игры по-своему, а затем возвращался и показывал [как побеждать].

Затем он смотрел, кто смог научиться, а кто нет. И Дион не смог уловить его фишки, поэтому ему пришлось уйти и его обменяли в «Филадельфию Сиксерс» в момент, когда играл национальный гимн. Это абсолютная правда.

Выключили свет, начали петь гимн, и тут мы видим, как его просто выдёргивает охрана со словами: «Эй, ты, ты и ты. Убирайся отсюда». Дион Уэйтерс был продан во время исполнения национального гимна в своём родном городе. Вся его семья сидела там в первом ряду», — приводит слова Хэйвуда портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Кубок НБА — коммерческое дно. Кто угробил зрительский интерес?
Кубок НБА — коммерческое дно. Кто угробил зрительский интерес?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android