Экс-игрок НБА: «Кавс» обменяли Уэйтерса в момент исполнения гимна США перед всей семьёй

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брендан Хэйвуд рассказал, как руководство «Кливленд Кавальерс» провело обмен атакующего защитника Диона Уэйтерса с «Филадельфией Сиксерс» в 2015 году.

«Я наблюдал, как Леброн учил Уэйтерса и Кайри Ирвинга. Или, по крайней мере, пытался научить их побеждать. Он говорил: «Эй, парни, вот как надо это делать». И позволял им проигрывать игры по-своему, а затем возвращался и показывал [как побеждать].

Затем он смотрел, кто смог научиться, а кто нет. И Дион не смог уловить его фишки, поэтому ему пришлось уйти и его обменяли в «Филадельфию Сиксерс» в момент, когда играл национальный гимн. Это абсолютная правда.

Выключили свет, начали петь гимн, и тут мы видим, как его просто выдёргивает охрана со словами: «Эй, ты, ты и ты. Убирайся отсюда». Дион Уэйтерс был продан во время исполнения национального гимна в своём родном городе. Вся его семья сидела там в первом ряду», — приводит слова Хэйвуда портал Fadeaway World.