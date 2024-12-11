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The Athletic представил топ-10 лучших фронт-офисов НБА по версии руководителей клубов

The Athletic представил топ-10 лучших фронт-офисов НБА по версии руководителей клубов
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Авторитетный портал The Athletic представил результаты голосования среди руководителей команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) о топ-10 лучших фронт-офисах лиги.

Каждый руководитель составил рейтинг. Баллы были распределены так же, как и в голосовании за MVP НБА: 10 очков за первое место, семь очков за второе место, пять очков за третье, три очка за четвёртое и одно очко — за пятое. Единственное правило: руководители не могли голосовать за свою собственную команду.

Топ-10 лучших фронт-офисов НБА.

1. «Оклахома-Сити Тандер» — 354 очка;
2. «Бостон Селтикс» — 250 очков;
3. «Майами Хит» — 114 очков;
4. «Мемфис Гриззлиз» — 64 очка;
5. «Миннесота Тимбервулвз» — 54 очка;
6. «Нью-Йорк Никс» — 41 очко;
7. «Орландо Мэджик» — 33 очка;
8. «Кливленд Кавальерс» — 30 очков;
9. «Голден Стэйт Уорриорз» — 21 очко;
10. «Сан-Антонио Спёрс» — 14 очков.

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