The Athletic представил топ-10 лучших фронт-офисов НБА по версии руководителей клубов

Авторитетный портал The Athletic представил результаты голосования среди руководителей команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) о топ-10 лучших фронт-офисах лиги.

Каждый руководитель составил рейтинг. Баллы были распределены так же, как и в голосовании за MVP НБА: 10 очков за первое место, семь очков за второе место, пять очков за третье, три очка за четвёртое и одно очко — за пятое. Единственное правило: руководители не могли голосовать за свою собственную команду.

Топ-10 лучших фронт-офисов НБА.

1. «Оклахома-Сити Тандер» — 354 очка;

2. «Бостон Селтикс» — 250 очков;

3. «Майами Хит» — 114 очков;

4. «Мемфис Гриззлиз» — 64 очка;

5. «Миннесота Тимбервулвз» — 54 очка;

6. «Нью-Йорк Никс» — 41 очко;

7. «Орландо Мэджик» — 33 очка;

8. «Кливленд Кавальерс» — 30 очков;

9. «Голден Стэйт Уорриорз» — 21 очко;

10. «Сан-Антонио Спёрс» — 14 очков.