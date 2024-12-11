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Кейтлин Кларк стала самой популярной баскетболисткой во всех штатах США в 2024 году

Кейтлин Кларк стала самой популярной баскетболисткой во всех штатах США в 2024 году
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Профиль разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк стал самым просматриваемым в каждом штате США в 2024 году. Об этом информирует Basketball Reference. Кроме того, сообщается, что Кларк была самой популярной во время выступления в студенческом баскетболе.

Фото: Basketball Reference

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.

Ранее Кларк заявила о необходимости повышения статуса чернокожих девушек в WNBA.

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