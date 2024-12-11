Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера
Комментарии

Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил покинул студию программы Inside The NBA после упоминания рэпера Шона Кори Картера, более известного под псевдонимом Jay-Z.

Когда один из ведущих заговорил о Jay-Z, другая легенда НБА, Чарльз Баркли, заявил, что «сейчас не лучшее время», а Шакил поднялся с места и направился к выходу.

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера:

Ранее стало известно, что Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Сообщается, что это произошло на скандальной вечеринке Пи Дидди. Представители Картера уже отреагировали, назвав все обвинения против него ложью.

Материалы по теме
Видео
Шакил О'Нил одним ударом ладони повредил экран в телестудии во время прямого эфира
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android