Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил покинул студию программы Inside The NBA после упоминания рэпера Шона Кори Картера, более известного под псевдонимом Jay-Z.

Когда один из ведущих заговорил о Jay-Z, другая легенда НБА, Чарльз Баркли, заявил, что «сейчас не лучшее время», а Шакил поднялся с места и направился к выходу.

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера:

Ранее стало известно, что Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Сообщается, что это произошло на скандальной вечеринке Пи Дидди. Представители Картера уже отреагировали, назвав все обвинения против него ложью.