«Коби». Холмгрен оценил игру двух баскетболистов «Оклахомы» в матче с «Далласом»
Поделиться
Центровой «Оклахомы-Сити Тандер» Чет Холмгрен оценил один из эпизодов с участием своих товарищей по команде Шея Гилджес-Александера и Лугенца Дорта в матче четвертьфинала Кубка НБА с клубом «Даллас Маверикс».
НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис
Холмгрен обратил внимание на момент, где Гилджес-Александер, опекаемый Клэем Томпсоном, пытался найти возможность для броска, а когда понял, что она так и не представится, сделал скидку на Дорта, и тот забил со средней дистанции.
«Коби», — написал Холмгрен на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению видеофрагмент с игрой Гилджес-Александера и Дорта.
Напомним, «Оклахома» победила «Даллас» со счётом 118:104.
Материалы по теме
Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck:
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
19:31
-
18:36
-
17:59
-
17:22
-
16:34
-
15:33
-
15:01
-
14:32
-
13:43
-
13:16
-
13:02
-
12:23
-
11:59
-
11:46
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:16
-
11:10
-
10:55
-
10:50
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:30
-
08:05
-
07:46
-
05:44
-
00:35
-
00:09
-
00:06
- 10 декабря 2024
-
23:50
-
23:07
-
22:51
-
22:25