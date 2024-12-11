«Коби». Холмгрен оценил игру двух баскетболистов «Оклахомы» в матче с «Далласом»

Центровой «Оклахомы-Сити Тандер» Чет Холмгрен оценил один из эпизодов с участием своих товарищей по команде Шея Гилджес-Александера и Лугенца Дорта в матче четвертьфинала Кубка НБА с клубом «Даллас Маверикс».

Холмгрен обратил внимание на момент, где Гилджес-Александер, опекаемый Клэем Томпсоном, пытался найти возможность для броска, а когда понял, что она так и не представится, сделал скидку на Дорта, и тот забил со средней дистанции.

«Коби», — написал Холмгрен на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению видеофрагмент с игрой Гилджес-Александера и Дорта.

Напомним, «Оклахома» победила «Даллас» со счётом 118:104.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: