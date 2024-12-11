Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Коби». Холмгрен оценил игру двух баскетболистов «Оклахомы» в матче с «Далласом»

«Коби». Холмгрен оценил игру двух баскетболистов «Оклахомы» в матче с «Далласом»
Комментарии

Центровой «Оклахомы-Сити Тандер» Чет Холмгрен оценил один из эпизодов с участием своих товарищей по команде Шея Гилджес-Александера и Лугенца Дорта в матче четвертьфинала Кубка НБА с клубом «Даллас Маверикс».

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис

Холмгрен обратил внимание на момент, где Гилджес-Александер, опекаемый Клэем Томпсоном, пытался найти возможность для броска, а когда понял, что она так и не представится, сделал скидку на Дорта, и тот забил со средней дистанции.

«Коби», — написал Холмгрен на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению видеофрагмент с игрой Гилджес-Александера и Дорта.

Напомним, «Оклахома» победила «Даллас» со счётом 118:104.

Материалы по теме
Перкинс: Гилджес-Александер — лучший атакующий периметра в лиге. Спорьте об этом с мамой

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android