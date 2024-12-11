«Парма» вырвала победу в матче с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге

В Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Парма» принимала краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила в напряжённой борьбе вплоть до последних секунд и закончилась победой хозяев площадки со счётом 93:88 (34:25, 20:22, 15:16, 24:25).

Самым результативным в составе «Пармы» был Алекс Хэмилтон. На его счету 22 очка, шесть подборов и шесть результативных передач. В составе «железнодорожников» лучшую результативность показал американский защитник Антониус Кливленд. В его активе 21 очко, один подбор и две результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Парма» на выезде сыграет с «Астаной». Матч состоится 17 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени. «Локомотив-Кубань» 18 декабря примет МБА-МАИ. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Материалы по теме Богичевич высказался об НБА и Евролиге и назвал самый сильный национальный чемпионат

Достижения сборных России по баскетболу: