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Экс-игрок НБА: даже в 40 лет Майкл Джордан приходил в спортзал раньше всех

Экс-игрок НБА: даже в 40 лет Майкл Джордан приходил в спортзал раньше всех
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2011 года Брендан Хэйвуд поделился воспоминаниями о легенде НБА Майкле Джордане.

«Играть с Майклом Джорданом было благословением. Казалось чем-то диким, что он был одновременно и игроком, и генеральным менеджером. Я видел, как парни ходили с ним на вечеринки, и думал: «Вы же понимаете, что веселитесь с боссом?». Когда они попросили меня тоже прийти, то я просто остался в комнате и запустил видеоигры.

Майкл показал, почему он самый лучший. Даже в свои 40 лет он всё ещё ходил в спортзал и делал это раньше всех. Он занимался вместе с Тимом Гровером. Работал над броском. Его работа ног была безупречной. Он научил молодого Бобби Симмонса разбираться в игре защитников: «Когда делаешь джеб, следи за их реакцией. Если они опустят ногу, двигайся в эту сторону».

Всё, что делал Майкл Джордан, было выверено. Он не просто угадывал — он читал язык тела, предвидел размены и всегда знал следующий ход. Когда наблюдаешь за этим вблизи, понимаешь, что это неслучайно. Всё дело в подготовке», — сказал Хэйвуд на YouTube-канале Run Your Race.

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