Ведищев объяснил причину поражения «Локомотива-Кубань» в матче с «Пармой» в ЕЛ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Встреча состоялась в Перми и закончилась победой хозяев площадки со счётом 93:88 (34:25, 20:22, 15:16, 24:25).

«Поздравляю «Парму» с победой, всё закономерно, они выступили лучше, а мы не смогли включиться в игру, не показали характер и вышли на матч без должного настроя. У соперника сегодня очень хороший процент двухочковых и трёхочковых, 21 передача. Мы не защищались так, как можем и должны. За время нашего выезда два матча мы уступили командам, у которых были сложности с составом. Это говорит о том, что мы непрофессионально относимся к работе и у нас нет должного настроя на такие игры», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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