Чемпион НБА объяснил, почему величайший игрок всех времён — Джордан, а не Леброн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2011 года Брендан Хэйвуд поделился мнением о сравнении между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

«Эм Джей — величайший игрок всех времён. Он получал MVP, MVP финала, становился лучшим оборонительным игроком года, включался в первую сборную всех звёзд защиты, становился самым результативным участником регулярного чемпионата — и всё это в одном году. Четырежды. На этом любые дебаты о величайшем игроке всех времён должны заканчиваться. Когда эти молодые парни хотят поговорить о Леброне, тут же заканчивайте с ними эти дебаты», — сказал Хэйвуд на YouTube-канале Run Your Race.

Майкл Джордан встретился с российским олигархом на матче ЛЧ: