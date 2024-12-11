ЦСКА разгромил «Енисей» в Единой лиге

В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого ЦСКА принимал красноярский «Енисей». Игра закончилась победой армейцев со счётом 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26).
Самым результативным в составе красно-синих стал атакующий защитник Алекса Аврамович, в активе которого 23 очка, два подбора и три результативные передачи. В составе «Енисея» чаще всего кольцо армейцев поражал защитник Виктор Сандерс. На его счету 16 очков, два подбора и две передачи.
В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА примет МБА-МАИ. Игра пройдёт 15 декабря и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Енисей» в следующем туре дома сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт 15 декабря. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Российские баскетболисты за рубежом:
- 11 декабря 2024
-
22:40
-
21:40
-
21:28
-
21:11
-
20:33
-
19:54
-
19:31
-
18:36
-
17:59
-
17:22
-
16:34
-
15:33
-
15:01
-
14:32
-
13:43
-
13:16
-
13:02
-
12:23
-
11:59
-
11:46
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:16
-
11:10
-
10:55
-
10:50
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:30
-
08:05
-
07:46
-
05:44
-
00:35