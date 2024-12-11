Результаты игрового дня Единой лиги 11 декабря, турнирная таблица

В среду, 11 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Результаты Единой лиги 11 декабря:

«Парма» – «Локомотив-Кубань» – 93:88;

«Зенит» – «Астана» – 96:59;

«ЦСКА» – «Енисей» – 100:78.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги продолжает занимать ЦСКА. В активе армейцев 16 побед и два поражения. На втором месте находится «Зенит», у которого та же разница побед – поражений. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань», одержавший 14 побед при пяти поражениях.

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Достижения сборных России по баскетболу: