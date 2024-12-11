Результаты игрового дня Единой лиги 11 декабря, турнирная таблица
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В среду, 11 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.
Результаты Единой лиги 11 декабря:
«Парма» – «Локомотив-Кубань» – 93:88;
«Зенит» – «Астана» – 96:59;
«ЦСКА» – «Енисей» – 100:78.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
93 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Хэмилтон - 22, Хэмм - 18, Якушин - 18, Чебуркин - 10, Руженцев - 8, Ильницкий - 8, Шашков - 7, Фирсов - 2, Свинин, Морозов, Тучков
Локомотив-Кубань: Кливленд - 21, Миллер - 20, Джонсон - 16, Елатонцев - 9, Квитковских - 8, Андерсон - 8, Темиров - 3, Емченко - 2, Уэйли - 1, Мартюк, Узинский, Ищенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 59
Астана
Астана
Зенит: Захаров - 17, Фрейзер - 14, Спеллмен - 14, Жбанов - 13, Рыжов - 11, Щербенев - 7, Пойтресс - 7, Бэйкон - 6, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Вольхин, Мун
Астана: Походяев - 12, Смит - 12, Утоми - 10, Сарсенгалиев - 7, Исаенко - 6, Оразбеков - 6, Майдекин - 3, Айткали - 2, Щербак - 1, Десятников, Абашидзе
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
100 : 78
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Аврамович - 23, Тримбл - 20, Уэйр - 11, Джекири - 8, Ухов - 8, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, М'Бай - 5, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Карпенко
Енисей: Сандерс - 16, Сонько - 14, Герасимов - 14, Долинин - 10, Ведищев - 9, Степанович - 5, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков
Первое место в турнирной таблице Единой лиги продолжает занимать ЦСКА. В активе армейцев 16 побед и два поражения. На втором месте находится «Зенит», у которого та же разница побед – поражений. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань», одержавший 14 побед при пяти поражениях.
Достижения сборных России по баскетболу:
Комментарии
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