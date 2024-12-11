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Евгений Пашутин высказался о победе «Пармы» в матче с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ

Евгений Пашутин высказался о победе «Пармы» в матче с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением о выступлении своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Перми и закончилась победой хозяев площадки со счётом 93:88 (34:25, 20:22, 15:16, 24:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
93 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Хэмилтон - 22, Хэмм - 18, Якушин - 18, Чебуркин - 10, Руженцев - 8, Ильницкий - 8, Шашков - 7, Фирсов - 2, Свинин, Морозов, Тучков
Локомотив-Кубань: Кливленд - 21, Миллер - 20, Джонсон - 16, Елатонцев - 9, Квитковских - 8, Андерсон - 8, Темиров - 3, Емченко - 2, Уэйли - 1, Мартюк, Узинский, Ищенко

«Большая радость и только позитивные эмоции! Хочу поблагодарить весь зал, особенно — за концовку! Это долгожданная победа над очень сильным соперником — «Локомотивом-Кубань». Хочу поздравить всех ребят, сегодня все, кто выходил на площадку, играли с душой и сердцем, у всех горели глаза. Думаю, у нас большой потенциал и самое главное — чтобы мы верили друг в друга, бились друг за друга, за Пермский край, за «Парму». Всех поздравляю!» — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

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