Евгений Пашутин высказался о победе «Пармы» в матче с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением о выступлении своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Перми и закончилась победой хозяев площадки со счётом 93:88 (34:25, 20:22, 15:16, 24:25).

«Большая радость и только позитивные эмоции! Хочу поблагодарить весь зал, особенно — за концовку! Это долгожданная победа над очень сильным соперником — «Локомотивом-Кубань». Хочу поздравить всех ребят, сегодня все, кто выходил на площадку, играли с душой и сердцем, у всех горели глаза. Думаю, у нас большой потенциал и самое главное — чтобы мы верили друг в друга, бились друг за друга, за Пермский край, за «Парму». Всех поздравляю!» — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

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