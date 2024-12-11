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Лидер «Майами» Джимми Батлер отреагировал на слухи о своём возможном обмене

Лидер «Майами» Джимми Батлер отреагировал на слухи о своём возможном обмене
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал слухи о своём возможном обмене.

«На самом деле мне это нравится. Здорово, когда о тебе говорят. Не думаю, что существует такая вещь, как плохая реклама. В определённой степени. Значение имеет моё счастье. Моё благополучие имеет значение, и моя семья имеет значение. Главное сейчас — оставаться здоровым и играть в баскетбол. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Батлер во время общения с прессой.

Ранее член Зала славы баскетбола Пол Пирс выразил мнение, что Батлер в случае обмена в «Денвер Наггетс» станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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