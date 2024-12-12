Димитрис Итудис жёстко отреагировал на резкий вопрос о работе в России

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который сейчас возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива, ответил на вопрос журналиста по поводу работы в Российской Федерации. Итудиса попросили прокомментировать факт своего пребывания в России, одновременно резко высказываясь о стране.

«Вы серьёзно? Задайте этот вопрос кому-нибудь ещё. Я не политик, я баскетбольный тренер. Спорт объединяет! Вы же понимаете, что это означает? Спорт объединяет! У меня много игроков, представляющих разные национальности. Спорт объединяет, спорт объединяет. Именно это вы должны уяснить!» — сказал Итудис на пресс-конференции после матча с «Вулвз» в Еврокубке.

Игра с «Вулвз» проходила в Вильнюсе (Литва). «Хапоэль» потерпел поражение со счётом 100:104.

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