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Минаков и Джонсон устроили битву взглядов, чирлидерши ярко поддерживали. Фото победы ЦСКА

Минаков и Джонсон устроили битву взглядов, чирлидерши ярко поддерживали. Фото победы ЦСКА
Виталий Минаков и Кевин Джонсон
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11 декабря в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого ЦСКА принимал красноярский «Енисей». Игра закончилась победой армейцев со счётом 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
100 : 78
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Аврамович - 23, Тримбл - 20, Уэйр - 11, Джекири - 8, Ухов - 8, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, М'Бай - 5, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Карпенко
Енисей: Сандерс - 16, Сонько - 14, Герасимов - 14, Долинин - 10, Ведищев - 9, Степанович - 5, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков

Самым результативным в составе красно-синих стал атакующий защитник Алекса Аврамович, в активе которого 23 очка, два подбора и три результативные передачи. В составе «Енисея» чаще всего кольцо армейцев поражал защитник Виктор Сандерс. На его счету 16 очков, два подбора и две передачи.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Енисей» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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Новости. Баскетбол
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