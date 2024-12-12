Минаков и Джонсон устроили битву взглядов, чирлидерши ярко поддерживали. Фото победы ЦСКА

11 декабря в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого ЦСКА принимал красноярский «Енисей». Игра закончилась победой армейцев со счётом 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26).

Самым результативным в составе красно-синих стал атакующий защитник Алекса Аврамович, в активе которого 23 очка, два подбора и три результативные передачи. В составе «Енисея» чаще всего кольцо армейцев поражал защитник Виктор Сандерс. На его счету 16 очков, два подбора и две передачи.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Енисей» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.