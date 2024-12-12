Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу травмы Винса Хантера

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал состояние американского центрового команды Винса Хантера. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который проходил 7 декабря. «Зенит» тогда победил со счётом 82:78.

«Есть ли информация о состоянии Винса? Пока не знаю, сколько дней он будет отсутствовать. У него не слишком серьёзная травма, но ему нужно немного времени, чтобы восстановиться. Пока под вопросом его участие в игре в Красноярске», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Единой лиги Винс к данному моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,1 передачи.

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