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Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу травмы Винса Хантера

Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу травмы Винса Хантера
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал состояние американского центрового команды Винса Хантера. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который проходил 7 декабря. «Зенит» тогда победил со счётом 82:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

«Есть ли информация о состоянии Винса? Пока не знаю, сколько дней он будет отсутствовать. У него не слишком серьёзная травма, но ему нужно немного времени, чтобы восстановиться. Пока под вопросом его участие в игре в Красноярске», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Единой лиги Винс к данному моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,1 передачи.

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