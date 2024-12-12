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Пистиолис — после матча ЦСКА с «Енисеем»: смешанные чувства, странно говорить о негативе

Пистиолис — после матча ЦСКА с «Енисеем»: смешанные чувства, странно говорить о негативе
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча проходила в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
100 : 78
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Аврамович - 23, Тримбл - 20, Уэйр - 11, Джекири - 8, Ухов - 8, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, М'Бай - 5, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Карпенко
Енисей: Сандерс - 16, Сонько - 14, Герасимов - 14, Долинин - 10, Ведищев - 9, Степанович - 5, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков

«Снова благодарю болельщиков, которые решили провести время на нашем матче. Что касается игры, она вызвала у меня смешанные чувства. Мы начали сильно, как и предполагалось, показали хороший настрой и энергию. В третьей четверти мы не то чтобы расслабились — скорее утратили концентрацию. Пропустили много. Наверное, это естественно для быстрой игры с большим количеством владений, но всё же я ожидал лучшей защиты от нашей команды. Странно говорить о негативе после такой победы, но всё же наша работа — выделять ошибки и учиться на них», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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