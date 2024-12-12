Пистиолис — после матча ЦСКА с «Енисеем»: смешанные чувства, странно говорить о негативе

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча проходила в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26).

«Снова благодарю болельщиков, которые решили провести время на нашем матче. Что касается игры, она вызвала у меня смешанные чувства. Мы начали сильно, как и предполагалось, показали хороший настрой и энергию. В третьей четверти мы не то чтобы расслабились — скорее утратили концентрацию. Пропустили много. Наверное, это естественно для быстрой игры с большим количеством владений, но всё же я ожидал лучшей защиты от нашей команды. Странно говорить о негативе после такой победы, но всё же наша работа — выделять ошибки и учиться на них», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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