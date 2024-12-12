Еврокубок: результаты матчей 11 декабря, турнирная таблица

В среду, 11 декабря, состоялся игровой день 11-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок, результаты матчей 11 декабря:
«Вулвз» – «Хапоэль» Тель-Авив – 104:100;
«Тюрк Телеком» – «Арис» – 87:77;
У-БТ – «Бурк» – 89:86;
«Бешикташ» – «Бахчешехир Колежи» – 89:82;
«Хапоэль» Иерусалим – «Лиеткабелис» – 87:93;
«Умана Рейер» – «Цедевита-Олимпия» – 75:80;
«Ховентуд» – «Ратиофарм» Ульм – 88:102;
«Гран Канария» – «Будучность» – 82:71.
Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:
- 12 декабря 2024
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01:06
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- 11 декабря 2024
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23:46
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23:28
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22:40
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21:40
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21:28
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21:11
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20:33
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19:54
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19:31
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18:36
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17:59
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17:22
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16:34
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15:33
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15:01
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14:32
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13:43
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13:16
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13:02
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12:23
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11:46
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