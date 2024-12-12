Еврокубок: результаты матчей 11 декабря, турнирная таблица

В среду, 11 декабря, состоялся игровой день 11-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 11 декабря:

«Вулвз» – «Хапоэль» Тель-Авив – 104:100;

«Тюрк Телеком» – «Арис» – 87:77;

У-БТ – «Бурк» – 89:86;

«Бешикташ» – «Бахчешехир Колежи» – 89:82;

«Хапоэль» Иерусалим – «Лиеткабелис» – 87:93;

«Умана Рейер» – «Цедевита-Олимпия» – 75:80;

«Ховентуд» – «Ратиофарм» Ульм – 88:102;

«Гран Канария» – «Будучность» – 82:71.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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