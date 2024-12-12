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Еврокубок: результаты матчей 11 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 11 декабря, турнирная таблица
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В среду, 11 декабря, состоялся игровой день 11-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 11 декабря:

«Вулвз» – «Хапоэль» Тель-Авив – 104:100;
«Тюрк Телеком» – «Арис» – 87:77;
У-БТ – «Бурк» – 89:86;
«Бешикташ» – «Бахчешехир Колежи» – 89:82;
«Хапоэль» Иерусалим – «Лиеткабелис» – 87:93;
«Умана Рейер» – «Цедевита-Олимпия» – 75:80;
«Ховентуд» – «Ратиофарм» Ульм – 88:102;
«Гран Канария» – «Будучность» – 82:71.

Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
104 : 100
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
87 : 77
Арис
Салоники, Греция
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
89 : 86
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 82
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 21:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
87 : 93
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
75 : 80
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
88 : 102
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
82 : 71
Будучность
Подгорица, Черногория

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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