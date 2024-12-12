Тренер «Лейкерс» Редик рассказал, что Леброн Джеймс находится не с командой

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что лёгкий форвард и лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс в данный момент не находится в распоряжении клуба.

«Леброн сейчас не с командой, он отсутствует по личным причинам. Это уважительная причина», — приводит слова Редика Lakers Nation.

В текущем регулярном сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 23 очка, 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, трёхочковых — 35,9.

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