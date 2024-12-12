Дабл-дабл Трея Янга помог «Атланте» победить «Нью-Йорк» в 1/4 финала Кубка НБА

В ночь с 11 на 12 декабря мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США, штат Нью-Йорк) завершился матч 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 108:100.

Дабл-даблы записали на свой счёт лёгкий форвард «Атланты» Джален Джонсон (21 очко, 15 подборов и семь результативных передач), разыгрывающий защитник «Хоукс» Трей Янг (22 очка, 11 передач и пять подборов) и центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс (19 очков, 19 подборов, пять передач), а также тяжёлый форвард «Атланты» Оньека Оконгву (12 очков и 11 подборов).

В полуфинале Кубка НБА «Атланта Хоукс» сыграет с «Милуоки Бакс», который днём ранее обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 114:109.