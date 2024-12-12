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Нью-Йорк Никс — Атланта Хоукс, результат матча 12 декабря 2024, счет 100:108, 1/4 финала Кубка НБА 2024/2025

Дабл-дабл Трея Янга помог «Атланте» победить «Нью-Йорк» в 1/4 финала Кубка НБА
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В ночь с 11 на 12 декабря мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США, штат Нью-Йорк) завершился матч 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 108:100.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Топпин, Buie, Пэйн, Макбрайд, Харт, Дадье, Ачиува, Ануноби, Брансон, Колек, Симс, Бриджес, Таунс, Райан
Атланта Хоукс: Джонсон, Бафкин, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Хантер, Богданович, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

Дабл-даблы записали на свой счёт лёгкий форвард «Атланты» Джален Джонсон (21 очко, 15 подборов и семь результативных передач), разыгрывающий защитник «Хоукс» Трей Янг (22 очка, 11 передач и пять подборов) и центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс (19 очков, 19 подборов, пять передач), а также тяжёлый форвард «Атланты» Оньека Оконгву (12 очков и 11 подборов).

В полуфинале Кубка НБА «Атланта Хоукс» сыграет с «Милуоки Бакс», который днём ранее обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 114:109.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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