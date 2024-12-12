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«Абсолютно выдуманная чушь». Агент опроверг новость ведущего инсайдера НБА о суперзвезде

«Абсолютно выдуманная чушь». Агент опроверг новость ведущего инсайдера НБА о суперзвезде
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Североамериканский журналист и известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил о том, что звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер заинтересован также в переходе в «Финикс Санз», помимо «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс».

Джимми Батлер Подробнее

Агент Батлера Бернард Ли в своей социальной сети жёстко отреагировал на публикацию журналиста, дав понять, что новость не соответствует действительности.

«Если ты не прекратишь ставить моё имя на свою полную и абсолютную выдуманную чушь, потому что знаешь, что обычно не стоишь моего времени на признание, Шэмс, это твоя возможность сказать, что я виноват: «Я позволил ChatGPT писать мои твиты». Продолжай, спасибо», — написал Ли.

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