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Звёздный сербский баскетболист Никола Йокич сравнил себя с Тайсоном Фьюри

Звёздный сербский баскетболист Никола Йокич сравнил себя с Тайсоном Фьюри
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Центровой «Денвер Наггетс» Деандре Джордан рассказал, как его партнёр по команде, сербский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2022/2023 Никола Йокич однажды сравнил себя с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

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«На днях Йокич привёл интересную аналогию. Он посмотрел на себя в зеркало, потянулся и сказал: «Я Тайсон Фьюри». Я ответил: «Знаешь, мне это нравится. Ты этого не замечаешь, но ты действительно очень хорош», — поделился Джордан в эфире шоу Run It Back.

Напомним, поединок между Фьюри и Усиком прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш между спортсменами состоится 21 декабря также в Эр-Рияде.

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